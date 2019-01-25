Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил запретить использование пластиковых бутылок в пищевых целях.

Об этом он заявил сегодня на встрече с научными и научно-педагогическими работниками, которым вручены дипломы доктора наук и аттестаты профессора, передает БЕЛТА.

В Беларуси любые напитки в большинстве своем продаются в пластиковой таре, цитирует президента его пресс-служба.

Президент также сослался на проведенное в России исследование, что большинство смертей в своей основе связаны с некачественным питанием.

«Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Тем более что у нас развита эта сфера промышленности. Это немедленно нужно реализовывать», — резюмировал глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил запретить использование пластиковых бутылок в пищевых целях.

Президент также подчеркнул необходимость создания в Беларуси эффективной системы переработки отходов и выработки вторсырья.

«Это очень важная проблема для Беларуси. По вторсырью и отходам», — сказал Лукашенко.