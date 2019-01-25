Кто в ближайшем будущем будет диктовать условия белорусским производителям, и почему предприниматели вновь оказались под колпаком фискальных органов.

Несмотря на очень скромные 3% роста экономики в 2018 году, руководство Беларуси надеется довести ВВП Беларуси до 100 млрд долларов к 2025 году. Основная ставка при этом — на малый и средний бизнес, доля которого в ВВП страны должна вырасти в ближайшие годы до 50%.

В нынешних законодательных условиях это сделать абсолютно нереально, считают эксперты Минского союза предпринимателей и работодателей.

Например, в розничной торговле тенденция прямо противоположная, рассказывает первый вице-председатель ОО «МССПиР» Виктор Маргелов.

— Доля малого и среднего предпринимательства в розничном товарообороте страны стремительно падает. Идет активная монополизация торговой сферы. По данным МАРТ, всего за два года (2016-2017) семнадцать крупнейших торговых сетей увеличили свою долю в товарообороте страны на целых 15 процентов, — приводит данные представитель бизнес-союза.

Антимонопольный и другие нормативные акты, формально создавая равные условия, на самом деле являются льготными для крупных, но дискриминационными для малых и средних предпринимателей, считает эксперт.

— В частности, новым крупным торговым объектам в рамках Декрета президента №10 предоставляются льготы при строительстве. Еще пример: у крупнейших торговых сетей значительно большие, по сравнению с малыми и средними предприятиями, возможности по законной оптимизации налоговой нагрузки, — рассказывает Виктор Маргелов.

В результате монопольные позиции в сфере розничной торговли в стране захватывают структуры либо принадлежащие иностранным контрагентам, либо получившие приличное финансирование из-за рубежа на осуществление своей экспансии.

— Если процесс не остановить, то уже в обозримом будущем именно эти сети будут определять, кто из белорусских производителей сможет полноценно поставлять на белорусский рынок свой товар, а кто – нет, — считает эксперт.

Кроме того, по мнению Виктора Маргелова, монополизация в сфере розничной торговли наносит огромный ущерб производственному малому и среднему бизнесу страны.

— Как правило, небольшие производители не могут быть полноценными партнерами крупных торговых сетей. Они не производят такие объемы продукции, не могут предоставить требуемый сетями уровень скидок, бонусов, плат за полки, нести другие расходы. В результате происходит снижение доли малого и среднего бизнеса в розничной торговле, что убивает рынки сбыта для этого бизнеса, — уверен Виктор Маргелов.

Все это повлечет за собой такие последствия, как сужение ассортимента производимых в стране товаров, снижение их качества, а также стагнацию малого производственного предпринимательства и связанных с ним услуг, отмечают в Минском союзе предпринимателей и работодателей.

Большой проблемой для развития малого бизнеса в Беларуси также является фактическая «реинкарнация», а не «отмена» Указа о лжепредпринимательстве.

По словам вице-председателя Минского столичного союза предпринимателей Андрея Карпунина, в соответствии с новой редакцией Налогового кодекса, налоговая база и сумма подлежащего уплате налога по результатам проверки подлежат корректировке на основаниях, прямо заимствованных из Указа № 488.

— Но при этом самого реестра в прежнем виде Налоговый кодекс не предусматривает и отсутствует процедура направления писем с требованиями о доплате налогов из-за сотрудничества с теми, кто ранее попал в реестр «лжепредпринимательских структур», — рассказывает Карпунин.

Также в неизменном виде в Налоговый кодекс из указа о лжепредпринимательстве перекочевала обязанность плательщиков обеспечивать проверку первичных учетных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства.

Еще одним серьезным барьером для развития бизнеса являются последствия, возникающие в работе арендаторов с момента вступления в силу Постановления № 433 от 7 июня 2018 года, рассказывает финансовый директор ОО «МССПиР» Анатолий Гольдберг.

— Авторы постановления фактически подменили понятие «арендная плата» понятием «полное возмещение всех расходов арендодателя и плюс арендная плата», — рассказывает эксперт.

В результате арендатор обязан выплачивать «расходы на содержание» как собственник-дольщик, хотя юридически он не является собственником помещения.

Это далеко не все проблемы, без скорейшего решения которых на серьезный рывок в развитии малого бизнеса в Беларуси рассчитывать не приходится.