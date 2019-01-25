Норвежец Йоханнес Бё одержал пятую победу в спринте в ходе шестого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

Как сообщает БЕЛТА, дистанцию в 10 км лидер общего зачета преодолел за 23 мин. 53,9 сек. (0+1). Ранее Йоханнес Бё в ходе сезона побеждал на первом этапе в словенской Поклюке, далее в австрийском Хохфильцене, чешском Нове-Место и немецком Рупольдинге. Лишь в Оберхофе норвежец уступил первую строку итогового протокола россиянину Александру Логинову.

Второе место в спринте в Антхольце занял Эрлен Бьонтегард (Норвегия) — +17,5 сек. (0+0), бронзовым призером стал француз Антонен Гигонна — +20,2 (0+1). Обладатель Большого хрустального глобуса по итогам прошлого сезона Мартен Фуркад занял четвертое место — +21,3 (0+0).

Среди белорусских стреляющих лыжников наиболее высокий результат показал молодой Антон Смольский, который стал 54-м — + 2 мин. 05,0 сек. (0+0), Владимир Чепелин с двумя промахами на двух огневых рубежах 56-й — +2 мин. 07,9 сек. (1+1). Роман Елётнов финишировал 59-м — + 2 мин. 08,9 сек. (2+0), Сергей Бочарников занял 83-е место — +3 мин. 08,8 сек. (1+2).

Шестой этап Кубка мира по биатлону продолжится в Антхольце 26 января двумя гонками преследования.