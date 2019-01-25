Власти Беларуси готовы продать 49,9% акций «Гомсельмаша» при условии инвестирования $500 млн.

Госкомитет по имуществу Беларуси опубликовал перечень ОАО, госдоли в которых планируется приватизировать в 2019 году, пишет belmarket.by.

Так, предлагается для продажи 49,9% акций крупнейшего белорусского производителя комбайнов и другой сельхозтехники ОАО «Гомсельмаш». Предусмотрено, что в собственности правительства останется 50% плюс 1 акция. Акции «Гомсельмаша» продаются стратегическому инвестору с условием инвестировать не менее $500 млн. Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники.

При условии выгодных предложений со стороны инвестора возможно принятие решения о продаже пакета акций до 75% минус 1 акция, сказано в сообщении ГКИ.

Всего в перечень приватизации на 2019 год включены 23 ОАО. Акции 15 ОАО предлагаются для продажи по конкурсу, акции 8 обществ подлежат продаже на аукционе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В частности, белорусские власти готовы продать 99,9% акций ОАО «Управляющая компания холдинг «Горизонт» и 49,9% акций ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (с сохранением в госсобственности 50% плюс 1 акция).

Условия приватизации «БАТЭ» предусматривают дополнительные инвестиции в размере $80 млн. При согласии инвестора возможен вариант продажи допэмиссии акций с сохранением в госсобственности пакета 50% плюс 1 акция. Условия приватизации «Горизонта» предусматривают внесение инвестиций в размере $30 млн.