Французская спортивная пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре завоевала золотую награду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, передает БЕЛТА.

Французские фигуристы Джеймс и Сипре готовили программу для ЧЕ в Минске более полугода»Мы довольны своим выступлением, это историческая победа не только для Франции (золотая награда континентального первенства была у этой страны в 1932 году.- Прим. БЕЛТА), но и для нас», — рассказал фигурист Морган Сипре.

Выступление дуэта судьи оценили в 225,66 балла.

На вторую ступень пьедестала поднялись действующие чемпионы Европы 2018 года россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов — 218,82 очка.

Бронзовую награду завоевали их партнеры по команде Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 205,28 балла.