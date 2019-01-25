Новые правила проведения капремонта жилищного фонда в Беларуси предусматривают модификацию балконов в многоэтажных домах. В некоторых случаях их можно переделать в лоджии. Об этом сообщил начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко, комментируя постановление Совмина № 39, которое вступило в силу 24 января 2019 года.

— Такая переделка осуществляется в том случае, если затруднительно сделать ремонт балкона — технические возможности для этого ограничены. Принятые правительством нормативные изменения носят корректирующий характер, так как и сейчас при капремонте выполняется реставрация и устранение повреждений балконов. Но есть такие конструктивные особенности жилых домов, где это производить экономически нецелесообразно. Намного дешевле устроить на месте этих балконов лоджии. Поэтому нормы постановления были дополнены именно такой возможностью. Существует множество современных технологий, в том числе и без использования металлоконструкций, — прокомментировал представитель министерства.

Новым документом также установлено, что ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта будет производиться только после выполнения всего комплекса работ, которые предусмотрены проектной документацией.

— Это вызвано тем, что в республике имеется достаточное количество жилых домов, которые введены в эксплуатацию после капитального ремонта, но работы на них не закончены. Затягиваются сроки, возрастает количество обращений граждан, недовольство потребителей. Только по Минску в 2018 году было выявлено 159 таких объектов, — констатировал Андрей Ромашко.

Важным новшеством, предусмотренным постановлением правительства, является и возможность проведения общего собрания собственников квартир по вопросам организации капремонта конкретного жилого дома на стадии проектирования работ. Жильцы смогут участвовать в принятии решений при утверждении перечня необходимых услуг.