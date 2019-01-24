Пятнадцать лет назад, в середине февраля 1994 года, Беларусь посетил президент США Билл Клинтон. Об этом факте в наших СМИ вспоминают достаточно регулярно и подробно: куда ездил, с кем встречался, где выступал в нашей столице американский президент – все это чуть ли не поминутно зафиксировано. Но есть тем не менее один эпизод, который почти канул в Лету: о том, как жена Билла Клинтона – Хиллари и их

дочь Челси посещали тем вечером в Минске Большой театр.

Специально для гостей тогда решили показать сценическую кантату «Кармина Бурана» – один из чудесных спектаклей Елизарьева на музыку немецкого композитора Карла Орфа. Мы попросили Валентина Николаевича вспомнить, как он, в то время художественный руководитель балетной труппы театра, принимал жену и дочь президента США.

– Шуму было много… Эйфории, надежд…

Полный текст читайте в газете «Народная Воля» за 18 января