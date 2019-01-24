Существует биологический закон: чем благоприятнее условия – тем больше численность тех, для кого они благоприятны. Удивительно то, что этот закон справедлив в отношении всех живых существ. Кроме человека.

Эту странность французский демограф Жак Бертильон обнаружил еще в 19 веке. Проведенные им исследования в округах Парижа, Берлина и Вены показали зависимость рождаемости от уровня благосостояния. Но эта зависимость была обратной. У более обеспеченных рождаемость была ниже, менее обеспеченных – выше.

Причину парадокса искать не стали. В то время это было нормальным явлением. К примеру, физики долгое время объясняли отсутствие вакуума на земле тем, что природа не любит пустоты. Объяснение отсутствия вакуума у поверхности земли, основанное на законах о давлении в жидкостях и газах, появилось позже.

Снижение рождаемости тоже приняли как неизбежное. И решили, что причиной всему — переход к индустриальному обществу. Это теоритическое предположение было закреплено в Теории демографического перехода. В ней нет механизма, объясняющего причины снижения рождаемости, почему она в конечном итоге должна возрасти и стабилизироваться. Согласно ей, нет в голове у человека такого винтика, который можно покрутить, чтобы увеличить или уменьшить рождаемость. Не смотря на почтенный возраст, эта теория была и остается главенствующей в современной социологии.

Эта теория – основа и современной демографии. То есть науки о народонаселении. Современный демограф может с большой точностью сказать, сколько граждан живет в стране сейчас и сколько будет через 10 или 20 лет, какая будет продолжительность жизни, сколько людей будет жить в деревнях и городах и т.д. Что немаловажно – эта наука может сказать: сколько рабочих рук нужны будут стране через определенное количество лет. Будут ли они при существующем уровне рождаемости. Какое количество мигрантов нужно привлечь в страну, чтобы экономика не испытывала недостатка в трудоспособном населении.

Однако когда создавалась Теория демографического перехода, никто и представить не мог, что рождаемость может снизиться до уровня, не обеспечивающего даже простое воспроизводство населения. А когда это произошло — от ученых стали требовать разработки мер по увеличению рождаемости. А кому эти меры разрабатывать, как не демографам?

И демографы разрабатывают (совместно с медицинскими работниками, социологами, общественными организациями и прочими «специалистами» в области рождаемости). Но Теорию демографического перехода для них тоже никто не отменял.

Поэтому разработка мер по стимулированию рождаемости до сих пор проводится без теории, объясняющей результаты исследований французского демографа Жака Бертильона 19 века.

Еще дальше от демографов к вопросам рождаемости социологи. Проблему они решают с помощью соцопросов. Но что значит решать демографическую проблему опросом нежелающего рожать населения? Это значит узнать не истинные причины, а благовидные отговорки. С таким же успехом можно провести опрос причин низкой успеваемости среди двоечников. А потом проводить реформы, направленные на улучшение успеваемости по итогам опроса: домашних заданий и уроков поменьше, каникул побольше и т.д…

Современная наука не знает, почему рост благосостояния и улучшение условий жизни ведут к снижению рождаемости. Это кажется абсурдно, нелогично. А если не знают ученые – как это объяснить простым гражданам? Они уверены, что живи люди богаче – детей в стране было бы больше. Хотя вся мировая практика доказывает обратное.

Бертильон тоже не избежал ошибок. Имея данные собственных исследований, показывающих более высокую рождаемость среди малоимущих, он предлагал для увеличения рождаемости повышать благосостояние семей. Например, снижать налоги, строить более просторные квартиры, платить родителям денежный бонус на четвертого ребенка. То есть предлагал повышать рождаемость путем создания для семей условий, при которых рождаемость снижается.

С тех пор ничего не изменилось. Современные главы государств, идя у народных масс на поводу, стимулирование рождаемости сводят в первую очередь к росту благосостояния, обеспечению достатка и т.п.

То есть по-прежнему тем, из-за чего рождаемость по непонятным причинам снижается, ее пытаются увеличить. А значит рождаемость не увеличится. Наши ученые это прекрасно понимают. Поэтому и основная цель их демографических программ – поддержать численность населения. Добиться этого при низкой рождаемости можно только одним путем: привлечением мигрантов.

Чтобы поднять рождаемость нужно для начала определить основной критерий оценки принимаемых мер. Очевидно, многие читали нечто подобное: «За прошлый год в нашей стране на свет появилось на столько-то младенцев больше, чем в прошлом». Для большинства населения эти цифры будут означать рост рождаемости в стране. И лишь единицы скажут «Эти цифры ровным счетом ничего не значат».

Рождаемость у наших предков была высокая, но численность населения росла очень медленно. Причина — очень высокая детская смертность. Все изменилось с развитием медицины: кто родился – тот и выжил, сам родил детей…

Согласно оценкам специалистов, чтобы нация не исчезла с лица земли, 100 ее женщин за всю свою жизнь должны родить 210 детей. В этом случае будет поддерживаться постоянное количество представителей нации. Родят меньше 210 – нация будет вымирать. Больше – соответственно, и нация будет увеличиваться.

Среднее количество детей, которые родила женщина за всю свою жизнь, называется суммарным коэффициентом рождаемости. Понятно, что биологически нельзя родить 0,5 или 0,25 ребенка. Но это статистический параметр. Исходя из выше приведенных данных, чтобы поддерживать численность населения страны на постоянном уровне, суммарный коэффициент рождаемости должен быть 2,1. На него не влияют демографические ямы, на которые вечно ссылаются чиновники и на которые все списывается. Если он поддерживается – численность населения в исторической перспективе не изменится. У нас этот коэффициент в полтора раза ниже этой цифры.

Нужны меры, которые позволят увеличить рождаемость не на доли процента, которые можно списать на статистическую погрешность, а минимум в полтора раза. Для решения этой задачи нужна новая наука. Наука о рождаемости.

В мировом масштабе численность населения планеты растет. Международные структуры озабочены тем, как бы снизить рождаемость. Как перераспределить избыток трудовых ресурсов туда, где их не хватает. Как обеспечить всех природными ресурсами, которых уже не хватает.

Низкая рождаемость – бич индустриально развитых стран. Страна, которая решит эту проблему, станет локомотивом развития цивилизации. Получит недосягаемый политический вес и непререкаемый авторитет. Все что для этого нужно – привлечь для решения проблемы нестандартно мыслящих людей и взять на себя смелость БЫТЬ ПЕРВОЙ.