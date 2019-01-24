Коллегия Оболонского районного суда Киева в четверг, 24 января, заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы признав его виновным в государственной измене, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Обвинение в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины с Януковича было снято за недоказанностью, передает DW.

Оглашение приговора началось утром. У здания суда дежурили усиленные наряды полиции. Митингующих не было.

Адвокат Януковича Александр Горошинский по окончании заседания заявил, что суд проходил под давлением властей и что в адрес защиты поступали угрозы. Оглашение приговора именно сейчас он назвал «пиар-акцией определенных сил». «Мы будем обращаться с апелляционными жалобами и устанавливать истину в международных инстанциях», — пообещал адвокат. Ранее он предупредил, что готовится обжаловать приговор Януковичу в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Виктора Януковича, который укрывается на территории России, обвиняли по статьям уголовного кодекса Украины о пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или другие тяжкие последствия, о государственной измене, а также о пособничестве в ведении агрессивной войны.

Прокуратура требовала приговорить экс-президента Украины к 15 годам лишения свободы. Оболонский суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года.

Слушания проводились по специальной заочной процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории России. При этом суд неоднократно предлагал Януковичу участвовать в процессе в режиме видеоконференции.

Одной из главных улик против Януковича является его письмо президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором он просит использовать вооруженные силы РФ для «восстановления законности и правопорядка» в Украине.

Адвокаты Януковича, однако, указывают на отсутствие юридических доказательств существования оригинала этого письма в понимании требований Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Они также указывали на многочисленные процессуальные нарушения как во время следствия, так и в ходе суда, которые, по их словам, станут основанием для обжалования вынесенного Януковичу приговора.