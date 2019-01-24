Сегодня, 24 января 2019 года, премьер-министр Сергей Румас на 1-м Национальном форуме по устойчивому развитию сообщил, что Программу устойчивого развития Беларуси до 2035 года подготовят к концу года. По словам премьера, документ должнен между собой связать приоритеты устойчивого развития на национальном уровне и глобальные цели в данной области.

Румас отметил, что вопросы реализации повестки дня ООН и достижения ЦУР сейчас находятся в центре внимания Совмина РБ. Разрабатывается также ряд документов, их реализация поможет в устойчивом развитии туризма, лесного хозяйства, гармонизирует национальные и международные стандарты.

Премьер-министр подчеркнул, что в области устойчивого развития с учетом требований повестки дня уже скорректированы около 50% действующих в Беларуси госпрограмм.