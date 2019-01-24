Почти 500% инфляция и 185% зарплата: как «улучшалась» жизнь белорусов

Как менялись экономические показатели в Беларуси на протяжении 18 лет нового тысячелетия.

Самым лучшим для ВВП страны был период с 2005 по 2008 год – всего за три года он увеличился в два раза. Но уже в 2009-м снизился на 18%.

За эти годы реальная зарплата выросла на 185%, номинальная – в 198 раз. А средняя пенсия увеличилась в 130 раз.

В 2000 году средняя зарплата в пересчете в деноминированную валюту составляла 5 рублей, а пенсия 3 рубля.

Реальные доходы увеличились на 141%. Самый большой рост был в 2001 году – на 28%. А самым провальным оказался 2016 год, когда доходы населения упали почти на 7%. С 2014 по 2016 они снизились на 13,7% и только в 2017 году вернулись к небольшому росту.

Намного медленней росла производительность труда − за 18 лет на 92%.

Как отмечают экономисты, стабильный эффективный рост возможен, когда производительность труда ежегодно увеличивается хотя бы на 5%.

Рост цен обогнал все остальные показатели. С 2000 года инфляция составила 484%. Больше всего цены выросли в 2000 и 2011 годах. И ни разу рост не упал ниже 4,6%.