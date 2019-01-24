Я неслучайно уже заголовком даю понять читателям «Народной Воли», что у нас есть пенсионеры-страдальцы и пенсионеры-господа. Первые – это те, которые, давайте прямо скажем, нищенствуют, а вторые – благополучие которых вполне нормальное, они могут себе позволить не только хорошо питаться, одеваться, но еще и съездить к теплому морю на отдых.

Размер средней пенсии по стране приблизился к 400 рублям. Но это как средняя температура пациентов по больнице. А сколько пожилых людей имеют от государства 250–300 рублей, а то и меньше? Сотни тысяч! Попробуй на эти мизерные деньги купить лекарства, продукты питания, заплатить за коммунальные услуги, телефон, билеты на проезд в транспорте – явно на все не хватит. А ведь и обувь не вечная, да и одежка снашивается, а еще хотелось бы хотя бы раз в год сходить в театр… Нет, об этом старикам, имеющим пенсию в пределах чуть более 100 долларов (в эквиваленте), и думать не приходится. Если нет детей, которые в состоянии подкинуть сотню-другую, то хоть ложись и помирай. И, чего греха таить, немало людей уходит в мир иной из-за нищенской жизни. Разве можно питаться по медицинским нормам, если в кармане пусто, не знаешь, как дотянуть до того дня, когда почтальон принесет пенсию за очередной месяц? Разве позволишь себе купить нужное, но дорогостоящее лекарство, если цена его может достигать всей твоей пенсии?

Кто-то мне возразит: маленькую помощь от государства получают те, кто работал на низкооплачиваемых должностях. С такой постановкой вопроса я в корне не согласен. Вспомним не такие уже и далекие советские времена…

Почему у государства совершенно разное отношение к людям, получившим право на заслуженный отдых, читайте в газете «Народная Воля» за 25 января