24 января министр информации Александр Карлюкевич разрешил трансляцию в Беларуси украинского телеканала UA.TV, а также казахстанских — КazakhTV и Хабар 24. Он подписал соответствующий приказ, информирует в Twitter пресс-служба Мининформа.

Во вторник посол Украины Игорь Кизим сказал в комментарии Еврорадио, что вещание телеканала начнётся на днях. По его словам, вопрос с запуском украинского телеканала затянулся в связи со сменой оператора.

История с украинским телеканалом продолжалась с декабря 2014 года. Сначала Александр Лукашенко и Пётр Порошенко договорились в Киеве о создании общего белорусско-украинского телеканала (см. видео). После уже речь пошла о трансляции в нашей стране некоего существующего украинского канала. Окончательное решение по поводу этого проекта Лукашенко и Порошенко приняли во время встречи осенью 2018-го в Гомеле. По словам Кизима, украинский телеканал должен появиться в белорусских кабельных сетях.