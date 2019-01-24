В Беларуси с сопереживанием отслеживают ситуацию в Венесуэле. Об этом БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос о том, изменилась ли позиция белорусской стороны в связи с последними событиями в Венесуэле.

«Наша позиция не изменилась. Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле. Считаем, что все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции. Венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями без вмешательства извне», — заявил пресс-секретарь.

Что касается белорусских граждан, находящихся в Венесуэле, то инцидентов с ними не зарегистрировано.