Зарплата госслужащих должна зависеть от роста или падения жизненного уровня населения. «Это ключевое», – заявил позавчера А.Лукашенко на совещании по проекту закона «О государственной службе».

Действительно, в жизни было всякое – благополучие народа то улучшалось, то случалось обвальное падение. Но я не помню, чтобы когда-либо зарплаты госслужащих падали. Основу заработков бюджетников составляют фиксированные оклады, и если реальные доходы падают, то их, понятно, съедают те же инфляция и девальвация. А вот зарплаты коммерческих предприятий колеблются вместе с динамикой в экономике, которая во многом определяется результатами работы высших чиновников.

Белорусская экономика работает с большими пробуксовками. После провалов в 2015 2016 годах ВВП за 2018 год достиг 59,7 миллиарда в долларовом выражении, или вырос на 3,0 процента, что меньше запланированного. При росте производительности труда на 3,6 процента реальная зарплата увеличилась на 12,4 процента, то есть вновь превышение в разы. Значит, вновь живем не по средствам. Не по средствам, вероятно, живут не все. Уже шесть лет подряд в Беларуси увеличивается разрыв между низкооплачиваемыми категориями населения и зажиточной по белорусским меркам ее частью…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 25 января