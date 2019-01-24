Самые высокие зарплаты, которыми могут похвастать жители Минщины — в Солигорске и Жодино.

Обещанную зарплату в 1 000 BYN получает абсолютное меньшинство населения. Однако, в Беларуси есть территории, где из правила есть приятные исключения.

По оценке banki24.by, в декабре 2018 года Беларусь должна была выйти на среднюю зарплату, эквивалентную 500 USD. В пересчете на белорусские рубли декабрьская зарплата составила не менее 1 070 BYN.

Однако факт выхода на среднюю начисленную зарплату выше 1 000 BYN не значит, что ее получила хотя бы половина белорусов. Во-первых, из-за неравенства по доходам более 2/3 работников в нашей стране имеют зарплату ниже средней. Во-вторых, Белстат не вычитает из статистики по зарплатам подоходный налог и взнос работника в Фонд соцзащиты.

Другими словами, реальное положение дел лучше отражает медианная зарплата — такая зарплата, выше и ниже которой проранжированы заработки 50% белорусов. В ноябре 2018 года медианная зарплата до вычета налогов была равна 751,1 BYN, после вычета — около 660 BYN.

Размер медианной зарплаты сильно отличается между Минском и регионами. Если в столице начисленная медиана составила 977 BYN, то в Брестской области достигла только 693 BYN, в Витебской — 670,4 BYN, в Гомельской — 686,6 BYN, в Гродненской — 676,1 BYN, в Минской — 749,7 BYN, в Могилевской — 683,2 BYN.

Согласно официальной статистике, доля высокооплачиваемых наемных работников очень низка — 0,1% по Беларуси в целом и 0,3% по Минску. В областях люди с зарплатами выше 10 000 BYN встречаются в мизерном количестве.

В отличие от уникумов с зарплатами 10 000+ BYN, люди с заработками 2 000+ BYN есть во всех городах и районах Беларуси. Минимальный удельный вес работников с зарплатами от 2 000 BYN фиксируется в Бобруйском районе — 0,1%.

Еще в 80 районах доля занятых с зарплатой 2 000+ BYN была ниже 1%. В 28 районах и городах Белстат насчитал от 1% до 2% высокооплачиваемых работников, в 11 районах и городах — от 2% до 5%.

Таким образом, в 17 районах и городах доля белорусов с зарплатами выше 2 000 BYN превысила 5%. Причем в этот список попали 9 районов Минска, которые считаются лишь территориальной единицей в составе единой столицы. То есть за пределами МКАД относительно высокая доля людей с зарплатами от 2 000 BYN отмечалась в 8 городах и районах.

В Минске самым зажиточным был Первомайский район. В этом столичном районе доля высокооплачиваемых работников составила 20,1%. Первомайский район обязан уровнем зарплат зарегистрированному там Парку высоких технологий.

На втором месте в стране находится Солигорский район — 17,5% работников, с зарплатами от 2 000 BYN. На Солигорщине высокими зарплатами могут похвалиться шахтеры Беларуськалия.

Третье и четвертое места занимают районы Минска — Центральный и Советский (по 11,1% высокооплачиваемых в каждом). На пятое место вышел Речицкий район (10,7%), где добывают сырье компании из объединения «Белоруснефть».

Еще в 5 районах Минска доля населения с зарплатами выше 2 000 BYN колеблется от 7,3% до 9,7%. За ними на 11 месте находится Жодино (6,8% зарплат в зоне 2 000+ BYN). В Жодино хорошо платят на валообразующем предприятии — БЕЛАЗе. Также в топ-20 вошли Минский (6,4%), Светлогорский (6,3%), Жлобинский (5,9%) и Островецкий (5,6%) районы.