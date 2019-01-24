Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина не исключает, что предварительная дата проведения очередных избирательных кампаний в стране может быть озвучена во время послания президента парламенту.

Очередные парламентская и президентская кампании в Беларуси совпадают. В соответствии с Конституцией страны, они должны пройти не позднее осени 2020 года. Неоднократно высказывались прогнозы, как со стороны высшего руководства страны, так и на экспертном уровне, что эти две электоральные кампании «разведут по времени».

«Как правило, глава государства озвучивает предварительную информацию о предстоящей избирательной кампании во время конституционного послания парламенту. С большой вероятностью можно говорить, что такая информация прозвучит во время президентского послания парламенту в 20-х числах апреля 2019 года», – данное мнение высказала глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина Sputnik.by в четверг.

По ее словам, в этом послании может прозвучать и то, в какой очередности целесообразно провести парламентские и президентские выборы.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что кампании могут пройти одновременно, Ермошина подчеркнула, что президент неоднократно отмечал нецелесообразность такого формата проведения избирательных кампаний.

Говоря о том, когда может пройти первая из двух избирательных кампаний, глава ЦИК уточнила, что это может быть «осень либо поздняя осень 2019 года». При этом она отметила, что пока не принято решение о том, какие из выборов пройдут первыми – президентские или парламентские.

Председатель Центризбиркома также подчеркнула, что дата выборов назначается всегда с учетом комплекса условий – причем не только политических, социальных, но и сезонных. В данной связи она пояснила, что нецелесообразно назначать выборы на так называемый «мертвый сезон» – когда электорат в отпуске, когда каникулы у студентов и школьников, а учителя, которые достаточно часто входят в составы избирательных комиссий, находятся в отпусках.

Ермошина уточнила, что, в соответствии с законодательством, очередные выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси должны пройти не позднее 6 сентября 2020 года, а очередные президентские выборы – не позднее 20 августа 2020 года. «Это если выборы будут проводиться строго по датам. Законодательство запрещает проводить выборы позднее этих дат, но ранее срока провести выборы не запрещено», – сказала Ермошина.

Комментируя информацию, появившуюся в ряде СМИ, о том, что в Администрации президента Беларуси «уже утвердили тайминг нового выборного цикла» и принято решение провести президентские выборы в 2019 году, а парламентские – в 2020 году, глава ЦИК сказала: «Мне об этом ничего не известно. Администрация президента не обладает правом назначать выборы в стране. Возможно, есть какой-то внутренний документ, но мне о нем не известно».

Вместе с тем она проинформировала, что Центризбирком Беларуси уже активно готовится к предстоящим избирательным кампаниям в стране, идет разработка методических документов.