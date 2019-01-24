Всемирная торговая организация (ВТО) считает середину 2020 года реальным сроком, к которому Беларусь может завершить все необходимые процедуры по вступлению в организацию. Что изменится со вступлением Беларуси в ВТО для потребителей и производителей? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал финансовый консультант Михаил Грачев.

– На самом деле готовность Беларуси к вступлению в ВТО на сегодняшний день достаточно высокая. Судя по тем сообщениям, которые приходят из МИДа Беларуси и от чиновников ВТО, которые курируют вступление в организацию новых членов, тот срок, который намечен, – середина 2020 года – вполне реализуем.

На житейском, бытовом уровне каких-либо существенных изменений от вступления Беларуси в ВТО, вероятнее всего, мы не ощутим. Возможно, что наши рынки в течение какого-то времени будут постепенно открываться для товаров других стран-участниц ВТО.

При вступлении в ВТО предполагается переходный период, он может продлиться по отдельным позициям до нескольких лет. В итоге – рано или поздно – наши рынки должны быть открыты для внешних экспортеров.

Можно сравнить ситуацию в странах на Востоке и на Западе, которые на сегодняшний день уже являются членами ВТО и считаются партнерами Беларуси. И, как вариант, я, допустим, не исключаю снижения в некоторой степени пошлин на легковые автомобили для физических лиц. Также можно ожидать насыщения белорусского рынка потребительскими товарами, по крайней мере, тех категорий, что не производятся у нас. Это может быть, например, и бытовая техника, и еще что-то.

То есть, по определенным товарным позициям будут снижаться ввозные пошлины, а по некоторым позициям они будут вообще обнулены. Именно такой вариант подразумевает членство в ВТО. А на бытовом уровне для потребителей это вообще плюс.

Но для наших производителей, которые производят товары в аналогичных секторах, это будет, конечно, связано с ужесточением конкуренции. И с этим им надо будет что-то делать и как-то реагировать. Бороться опять же не путем введения каких-то заградительных пошлин, а повышением качества своих товаров, снижением их себестоимости.

В течение переходного периода по вступлению в ВТО у производителей Беларуси будет возможность, по крайней мере, перейти в новый формат работы. И все остальное будет зависеть только от них самих – от их желания остаться на рынке или уйти с него. Поэтому производителям, руководителям предприятий нужно думать о том, как реформироваться, инвестироваться и работать в новых условиях. На самом деле ничего плохого в этом по факту нет. Ведь нашим производителям надо двигаться вперед, а не останавливаться на достигнутом.

На вопрос, какие отрасли в Беларуси наиболее уязвимы в условиях подобного ужесточения конкуренции, Михаил Грачев ответил:

– В первую очередь это сельское хозяйство и легкая промышленность.

Тяжелая промышленность, в том числе машиностроение, нефтепереработка, нефтехимия, по факту, уже сейчас работают в международных форматах, аналогичных условиям ВТО. Потому что они в основном, скажем так, заточены на внешние рынки. Это Россия, Китай, страны дальнего зарубежья. Туда идет практически весь сбыт у предприятий этих отраслей, и там эта жесткая конкуренция существует уже достаточно давно.

То есть, по факту вступления в ВТО, эти предприятия просто зафиксируют статус-кво. И для них фактически ничего не изменится, просто нормативно-правовая база перейдет в формат, возможно, международных договоров.

А вот именно те предприятия, чье производство и продукция сориентированы на внутренний белорусский рынок, могут столкнуться с конкуренцией со стороны внешних производителей.