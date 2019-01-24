Маркета Давидова из Чехии выиграла спринт в первый день шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Как сообщает БЕЛТА, результат победительницы — 21 мин. 40,7 сек. (0+0). Залогом успеха стала точная стрельба, в то время как лидеры сезона не смогли закрыть все мишени. Серебряным призером стала Кайса Мякяряйнен из Финляндии — +1,7 сек. (1+0). Третье место у норвежки Марты Олсбю-Рейселанд — +3,5 сек. (1+0).

Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко, разместившаяся на 17-й позиции итогового протокола — +43,0 сек. (0+1). Елена Кручинкина на 37-м месте — +1 мин. 28,7 сек., Динара Алимбекова завершила гонку 68-й — +2 мин. 34,0 сек. (1+2), Анна Сола стала 71-й — +2 мин. 35,1 сек. (2+2), Ирина Кручинкина заняла 87-е место — +3 мин. 40,9 сек. (1+3).

Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце продолжится 25 января гонкой на 10 км у мужчин. На следующий день, 26 января, состоятся две гонки преследования, а завершат сильнейшие стреляющие лыжники выступление в Италии двумя масс-стартами 27 января.