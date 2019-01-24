Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз выражает поддержку возглавляемому оппозиционером парламенту Венесуэлы.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини в среду, 23 января, призвала провести новые выборы в Венесуэле. Кроме того, она заявила, что Европейский Союз выражает поддержку возглавляемому оппозиционным политиком парламенту Венесуэлы.

По словам Могерини, венесуэльский народ требует демократии и возможности «свободно принимать решения о собственной судьбе». Представитель ЕС предостерегла от ограничений в отношении гражданских прав, свободы и безопасности самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, а также других членов Национальной ассамблеи Венесуэлы. «Насилие и жестокость сил безопасности абсолютно недопустимы и не помогут выйти из кризиса», — подчеркнула Федерика Могерини.

В свою очередь Евросоюз готов поддержать «восстановление демократии и правового государства в Венесуэле с помощью заслуживающего доверия мирного политического процесса, который пройдет в соответствии с конституцией». Ранее Могерини заявила, что Европейский Союз пока воздерживается от оценок происходящего в Венесуэле, однако будет «очень внимательно» следить за развитием событий в стране.

Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы

Председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя 23 января временно исполняющим обязанности президента страны, призвал иностранных дипломатов не реагировать на требования Николаса Мадуро покинуть Венесуэлу. «Я информирую всех руководителей дипломатических миссий и аккредитованный в Венесуэле персонал, что государство желает, чтобы их дипломатической присутствие в нашей стране сохранилось», — говорится в его заявлении.

Во время акций протестов в Венесуэле в течение двух дней, 22 и 23 января, погибли 13 человек. Как сообщили агентству AFP наблюдатели из неправительственной организации «Центр мониторинга за социальной конфликтностью» (OVCS), причиной смерти большинства жертв стали огнестрельные ранения.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки, в том числе Чили, Аргентина, Перу, Эквадор и Бразилия. Президенты Мексики, Боливии и Кубы отказались поддержать Гуайдо.