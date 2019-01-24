ОАО «Банк Москва-Минск» сменил название на ОАО «Банк Дабрабыт».

«В соответствии с постановлением правления Национального банка от 23 января 2019 года N41 осуществлена государственная регистрация изменений, внесенных в устав открытого акционерного общества «Банк Москва-Минск» решением общего собрания акционеров от 28 декабря 2018 и связанных с изменением наименования банка», — говорится в сообщении регулятора.

Полное новое наименование банка — открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», сокращенное – ОАО «Банк Дабрабыт».

Постановление вступает в силу 28 января текущего года.

Банк «Москва-Минск» по размеру активов занимает 10-е место среди 24 действующих белорусских банков, является правопреемником УП «Иностранный банк «Москва-Минск», дочерней структуры Банка Москвы (Россия, группа ВТБ), которая действовала в Беларуси с 2000 года, а в 2014 году была продана Нацбанку Беларуси.

Нацбанку Беларуси принадлежит 99,75% акций банка.