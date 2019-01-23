Сооснователь и президент китайской компании Xiaomi Лин Бин 23 января опубликовал в своем аккаунте в Weibo небольшой видеоролик, на котором запечатлен складной гибрид смартфона и планшета с гибким экраном. Позднее копия этого ролика была загружена на YouTube.

На видео Бин держит в руках Android-устройство, похожее на небольшой планшет с почти квадратным дисплеем. Затем он поворачивает гаджет на 90 градусов и складывает его края, превращая аппарат в смартфон. В этот момент интерфейс устройства подстраивается под новый формат.

По словам Бина, у него в руках находился не предсерийный образец гибкого смартфона Xiaomi, а инженерный прототип, пишет The Verge. Характеристики устройства топ-менеджер не раскрыл, но отметил, что в процессе разработки сотрудникам компании удалось решить ряд технических проблем. В частности, речь идет о практическом внедрении гибких дисплеев, создании механизма складывания краев устройства и адаптации Android-оболочки MIUI для работы на устройствах со складывающимся экраном.

О сроках появления потребительской версии устройства Xiaomi пока не сообщается.