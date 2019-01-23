Футболиста Илью Лухвича, получившего известность благодаря своим лихаческим поездкам и публикации видео о них в Instagram, задержали. 19-летний спортсмен сам публиковал в Instagram фото и видео, на которых видно, как его Infiniti паркуется на зеленой зоне, объезжает пробки по тротуару, обгоняет по встречной полосе.

Свои ролики автор сопровождал дерзкими комментариями, называя других водителей «аутистами» и «даунами». А на одном из роликов он, сидя за рулем, держал в руках предмет, похожий на пистолет. Правда, затем часть видео футболист объявил монтажом.

Илья Лухвич – сын бывшего защитника сборной Беларуси и бывшего тренера ФК «Минск» Александра Лухвича. По его словам, автомобиль принадлежит его жене, а сыну его давали иногда, так как своего авто у парня нет.