Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах.

Выступая перед своими сторонниками в Киеве, она заявила, что Украина нуждается в срочных реформах, пишет euronews.com.

В частности, Тимошенко пообещала в случае избрания установить полный контроль государства над Национальным банком, повысить доходы населения и одновременно снизить налоги.

«Моя цель — Великая Украина. Именно поэтому я баллотируюсь сегодня в президенты», — заявила Тимошенко.

Помимо проведения экономических реформ Юлия Тимошенко затронула также проблему Крыма и самопровозглашенных республик на востоке Украины. Возвращать утраченные территории она планирует мирным путем на базе Будапештского меморандума. Этот документ подписанный в 1994 году в том числе США и Великобританией гарантировал безопасность Украины в обмен на ее присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В 2010 году Тимошенко уже принимала участие в президентских выборах на Украине, но проиграла Виктору Януковичу. Впоследствии против нее было заведено несколько уголовных дел. В 2014 году после событий на «майдане», она вернулась в политику.

Тимошенко пообещала, что в случае победы на выборах покинет должность через 100 дней в случае неудачи работы на своем новом посту. «С полной ответственностью заявляю: если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста. Именно такие мои гарантии для вас сегодня», — заявила она.

Согласно опросам общественного мнения, на сегодняшний день Тимошенко значительно опережает по популярности остальных кандидатов на президентский пост: ее готовы поддержать 20,8% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».

Вторую строчку президентского рейтина занимает шоумен Владимир Зеленский (13,4%), а замыкает тройку лидеров действующий глава государства Петр Порошенко (11,1%).