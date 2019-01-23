Российская сторона приступила к ревизии договора о создании союзного государства от 1999 года в рамках работы двусторонней рабочей группы по интеграции, сообщил в среду в Гомеле посол России в Беларуси Михаил Бабич.

«Российская часть группы к работе приступила. Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора по блокам: экономический, социальный, по органам государственного управления, по вопросам безопасности и военно-технического сотрудничества. Все аспекты договора, которые были заложены в 1999 году, рассматриваются соответствующими органами власти», — сказал М.Бабич.

По словам посла, «особенность этой работы состоит в том, что пять лет назад мы подписали евразийский договор». Он пояснил, что «часть положений союзного договора уже изъята и переведена на евразийский уровень, поэтому здесь важно не дублировать полномочия, которые переданы евразийским органам, а сохранить в рамках союзного договора те правоотношения, которые должны быть в двустороннем формате».

М.Бабич отметил, что после завершения данной работы Москва передаст свои предложения в Минск для выработки встречных предложений.

«Как только предложения будут сведены, российская сторона предложит посмотреть их белорусским партнерам и высказать по ним свои замечания и предложения. Рассчитываем, что и белорусская сторона сделает то же самое», — сказал посол.

После выработки согласованных предложений, рабочая группа вынесет их на рассмотрение президентов двух стран. «Потом уже мы проведем совместное заседание рабочей группы, где предметно распределим задачи для того, чтобы найти все развязки в рамках проекта для доклада президентам», — пояснил М.Бабич.

Как сообщалось, о создании рабочей группы по интеграции и решению спорных вопросов в отношениях Беларуси и России договорились в конце декабря президенты двух стран в ходе напряженных переговоров о предоставлении Минску компенсации издержек в связи с реализацией в России налогового манёвра в нефтяной сфере. В ходе переговоров российская сторона подняла вопрос актуализации Союзного договора от 1999 года.