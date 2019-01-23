Посольство США в Беларуси из-за «шатдауна» прекратило всю общественную деятельность в республике, отказалось быть почетным гостем Минской международной книжной выставки, говорится в сообщении дипмиссии.

«Посольство в Минске обязано свернуть все общественные мероприятия (в связи с приостановкой работы правительства США – ИФ), за исключением тех, которые необходимы в чрезвычайных ситуациях, связанных с обеспечением безопасности человеческой жизни», — отмечено в сообщении.

В частности, в посольстве заявили об отказе от участия в Минской международной книжной выставке-ярмарке, где дипмиссия должна была стать почетным гостем.

Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6-10 февраля при поддержке министерства информации Беларуси.

В связи с заявлением американской дипмиссии, в Мининформе заявили, что «в случае изменения решения, совместно с посольством США будет проведена соответствующая работа и оказано необходимое содействие».

При этом в ведомстве подчеркнули, что презентация литературных произведений американских авторов на выставке будет обеспечена в любом случае.

Как сообщалось, работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Практически 800 тыс. госслужащих в США в настоящее время либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск во время «шатдауна».

Посольство США в Минске в связи с «шатдауном» прекратило обновление информационных ресурсов. Вместе с тем оказывает визовые и паспортные услуги.