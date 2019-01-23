Портал «Мой горад» 115.бел заработал во всех областных и районных центрах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».

На данный момент услугами портала могут воспользоваться жители 129 населенных пунктов. В планах на будущее — обновить ресурс.

«В начале 2019 года планируется объединение основных каналов доступа к информации контакт-центров 115 и портала «Мой горад» 115.бел. Также в текущем году можно ожидать обновленную версию 115.бел с рассылкой push-уведомлений со справочной информацией и расширенным функционалом в части обработки запросов», — отметили на предприятии.

Портал начал функционировать в ноябре 2015 года. Он не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Главная его задача — упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. После модерации запросы направляются коммунальным службам для выполнения. Обратная связь реализуется через просмотр статуса обработки опубликованного запроса, а также анализ результатов в формате изображений «было» и «стало». Жители могут влиять на рейтинг организации, оценивая качество работы.