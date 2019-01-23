В Минске прошла официальная церемония открытия 111-го чемпионата Европы по фигурному катанию, передает БЕЛТА.

На церемонии открытия присутствовали вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

«Для нашей страны проведения таких престижных соревнований — большая честь, — подчеркнул Сергей Ковальчук. — Мы постарались сделать все, чтобы чемпионат Европы прошел на высоком организационном уровне и все ожидания тренеров, спортсменов и болельщиков оправдались. Надеюсь, «Минск-Арена» станет местом, где откроются новые таланты».

За медали континентального форума на льду «Минск-Арены» поборются более 100 фигуристов. Чемпионат Европы стартовал 23 января короткой программой у женщин.

Выступят сегодня с короткой программой и спортивные пары. Беларусь на ЧЕ представят танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, а также Яков Зенько в мужском одиночном катании. Завершатся состязания 26 января, а 27-го пройдет гала-представление с участием победителей и призеров континентального форума.