Мужчина десять лет платил алименты на чужих детей.

40-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы, где заявила, что ее экс-супруг уже более трех месяцев не платит алименты на троих несовершеннолетних детей. Деньги на содержание детей мужчина по решению суда выплачивает с 2008 года. Было возбуждено уголовное дело.

В то же время бывший муж заявил, что сомневается в родстве с детьми и вину не признал. Была назначена генетическая экспертиза, которая показала, что мужчина не является биологическим отцом детей. Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.