Положение о порядке изъятия, возврата, уничтожения, утилизации продовольственного сырья и пищевых продуктов, не соответствующих требованиям к их качеству и безопасности, утверждено постановлением Совета Министров от 19 января 2019 года №35, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Владелец пищевой продукции или уполномоченные контролирующие (надзорные) органы определяют несоответствие пищевой продукции требованиям по результатам лабораторных исследований, государственной санитарно-гигиенической, ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификации и т.д. Несоответствие также определяется при наличии явных признаков недоброкачественности (порча, разложение, загрязнение), при истечении сроков годности, нарушении условий реализации, хранения, транспортирования. Среди признаков некачественной продукции также нарушенная целостность упаковки, отсутствие маркировки, приведшая к невозможности идентификации изготовителя, состава, срока годности.

Такие продукты изымаются из обращения и подлежат утилизации или возврату субъекту хозяйствования. Владелец некачественных продуктов обязан немедленно изъять их из обращения, проинформировать покупателей не позднее трех суток с момента установления факта выпуска продукции в обращение. Способы и условия утилизации изъятых из обращения продуктов определяет их владелец. Инфицированную (контаминированную) пищевую продукцию, опасную для людей и животных, перед уничтожением или в процессе уничтожения обеззараживают.

Данное положение не распространяется на пищевую продукцию, изъятую, арестованную или обращенную в доход государства.

Постановление вступает в силу с 29 января 2019 года.