Операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена со спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», — сообщил «Интерфакс» представитель ведомства. Он добавил, что пожар все еще не потушен. «Горение продолжается», — уточнил представитель Росморречфлота.

По последним данным, в результате пожара на двух судах погибли 14 человек, 12 спасены, судьба еще шести неизвестна, передает ТАСС.

Два судна — «Канди» и «Маэстро» — под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым), в нейтральных водах. Пожар начался во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту «Канди» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту «Маэстро» находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии.

События развивались стремительно, и моряки были вынуждены прыгать в ледяную воду, спасаясь от огня. На одном из загоревшихся морских транспортов произошел взрыв. Основная версия случившегося — нарушение техники безопасности. На место был направлен морской буксир.

Среди моряков, спасенных после пожара на судах в Черном море, восемь являются гражданами Турции, сейчас все пострадавшие остаются на судах в море, в Керчь они пока не доставлены. Серьезных травм граждане Турции, по информации консульства, не получили, всем турецким морякам оказана первая медицинская помощь, рассказали ТАСС в турецком генконсульстве в Новороссийске.

По данным источника «Интерфакса», танкеры работали с топливом по «серым схемам». Эту информацию подтверждает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. На официальной странице в Facebook ведомство сообщает, что, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), суда VENICE и MAESTRO задействованы в незаконных поставках газа в Сирию, начиная с 2016 года.

Кроме того, как сообщает ведомство, на сгоревших судах не работала система AIS (Automatic Identification System), которая позволяет своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ. Нарушение допускается судами для того, чтобы избежать ответственности со стороны украинского законодательства и не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции.

«Россия поощряет массовые отключения судами системы AIS, а приведенный пример еще раз демонстрирует как Россия пренебрегает нормами международного права. На этот раз авария привела к страшным последствиям — смерти людей», — указано в сообщении.

При этом в правительстве Украины утверждают, что сгоревшие танкеры привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран, отмечает «Крым.Реалии». Указанные суда ранее входили в закрытые порты Крыма.

По факту гибели людей в Черном море Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».