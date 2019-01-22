В Беларуси рассчитывают на рост конкурентоспособности своей молочной продукции на рынке стран ЕАЭС в связи с изменением техрегламента, которым введены новые требования к маркировке продукции с заменителем молочного жира, сообщил заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Кирилл Глущенко.

«Минсельхозпрод был одним из основных инициаторов разработки данного изменения (техрегламента — ИФ). (…) Оно позволит повысить конкурентоспособность нашей белорусской продукции, основная часть которой производится из натурального сырья», — сказал К.Глущенко на пресс-конференции в Минске во вторник.

«Чем хорошо данное изменение (в техрегламент — ИФ) — потребитель, приходя в торговую сеть, смотря на молочную полку, сразу может оценить, какая это продукция, что находится в ее составе, и сделать, соответственно, осознанный выбор», — продолжил представитель Минсельхозпрода.

К.Глущенко уточнил, что доля молочной продукции с заменителем молочного жира в структуре производства белорусских предприятий «очень мала»: в 2018 году ее было выпущено всего 829 тонн, что составляет всего 0,01% от общего объема.

В свою очередь, как сообщила заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Елена Моргунова, на белорусском рынке также не выявлено фальсифицированной продукции с заменителем молочного жира. По ее информации, в сентябре-декабре 2018 года было испытано 182 образца цельномолочной продукции (творог, молоко, кисломолочные продукты), 280 образцов сыров, 160 образцов сливочного масла, 208 образцов сухих молочных продуктов, 144 образца молочных сгущенных и концентрированных консервов. В исследовании участвовала продукция всех предприятий молочной отрасли. «Установлено, что в этих образцах не выявлено продукции с заменителями молочного жира. По всем заявленным показателям качества испытанная продукция соответствовала требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», все показатели были в соответствии с нормами», — заявила Е.Моргунова.

Как сообщалось, с 16 января 2019 года завершился переходный период по вступлению в силу изменений в техрегламент ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции», который был отведен изготовителям молочных продуктов, содержащих растительные жиры, на смену упаковки и оформление новых деклараций о соответствии на продукцию с измененными названиями и маркировкой.

С этой даты производители молокосодержащих продуктов стран ЕАЭС с заменителем молочного жира обязаны размещать на упаковке информацию о присутствии растительных масел.