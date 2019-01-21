Средняя зарплата в агропромышленном комплексе Беларуси в 2019 году должна превысить 700 рублей. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый. По его словам, для того, чтобы достичь такого показателя, «решение одно — надо производить продукцию», передает БЕЛТА.

Для финансового оздоровления проблемных предприятий принимаются меры на законодательном уровне. Вице-премьер привел в пример ряд указов, в том числе основной на текущий момент документ — указ №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», который позволяет, не доводя до судебного разбирательства, не вводя антикризисных мер, с кредиторами отработать механизмы для запуска в оборот всего, что еще может эффективно использоваться. «Мы полагаем, что в течение двух месяцев такие предприятия будут известны поименно. Затем каждый год мы будем уточнять ситуацию, актуализировать список. И в каждой области ожидаем серьезные подвижки в этом направлении», — заключил Михал Русый.

Будет наращиваться и экспорт сельскохозяйственной продукции. «Нацеливаемся на Китай — продажу продукции на $100 млн. Есть уже серьезные наработки.