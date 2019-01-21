20 января 2019 года в 23-23 спасателям поступило сообщение от очевидца о том, что в реке Свислочь на проспекте Независимости в Минске тонет человек, пишет 112.by.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в 12 метрах от берега на глубине около 2,5 метров в промоине реки находился мужчина, который не мог выбраться самостоятельно. Выяснилось, что он хотел перейти через реку на другой берег.

Спасатели вытащили мужчину из полыньи и передали его бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».