Страны-участницы ЕАЭС согласовали пенсионное обеспечение.

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, в ЕАЭС завершилось согласование проекта о пенсионном обеспечении трудящихся. Вскоре проект соглашения рассмотрят в Коллегии и Совете ЕЭК, а затем государства начнут внутренние процедуры для подписания документа.

Соглашение о пенсионном обеспечении предусматривает равные права гражданам стран-союза в независимости в каком государстве они работали. По предварительному замыслу, каждая страна будет платить за период стажа на своей территории. Исчисление пенсии будет производиться на основе национального законодательства.

Документ позволит повысить уровень социальной защищенности граждан ЕАЭС.