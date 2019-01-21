Установлены новые надбавки и увеличены доплаты.

Совет министров продолжает гнаться за средней зарплатой в 1000 рублей, выполняя поручение президента. Постановлением №36 от 19 января повышаются зарплаты педагогическим работникам.

Им устанавливаются надбавки, на которые направляются средства в размере 5% планового фонда оплаты труда педагогических работников. Размеры, порядок и условия надбавок определо Министерство образования.

Также документом вносятся изменения в постановление Совмина №632 от 31 августа, которым были определены размеры повышения тарифных ставок некоторым категориям работников бюджетных организаций.

Теперь повышение тарифных ставок для помощников воспитателей составит 25%, а не 20% как ранее.

Ежемесячные доплаты для врачей-специалистов увеличены с 20 до 24% оклада. Медицинским работникам со средним специальным медобразованием с 13% до 16%. Фармацевтам со средним спецобразованием — 1% оклада.

Постановление распространяет действие на отношения, возникшие с 1 января.