В ближайшее время в Беларуси ожидается холодная зимняя погода. По ночам температура иногда будет опускаться до минус 21 градуса, прогнозируют синоптики.

Во вторник 22 января ночью -4..-10, по северу -11..-16, при прояснениях -17..-21, днем -2..-7, по северу -8..-13. Во многих районах небольшой снег, в ночные и утренние часы местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

В среду 23 января ночью -6..-13, при прояснениях -14..-18, днем -3..-10. Без существенных осадков, лишь утром и днем местами по югу кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В четверг 24 января ночью -8..-15, при прояснениях -16..-21, днем -4..-10, местами -11..-12. Преимущественно без осадков, лишь местами по Гомельской области кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В пятницу 25 января ночью -10..-17, при прояснениях -18..-21, в юго-западных районах -7..-9, днем -5..-12. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В субботу 26 января ночью -6..-13, по северо-востоку при прояснениях -14..-18, днем -3..-10, по северо-востоку -11.-12. Временами снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В воскресенье 27 января ночью -3..-10, при прояснениях до -13, днем 0..-7, по северо-востоку -8..-9. Временами снег. На отдельных участках дорог гололедица.