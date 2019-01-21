С 21 января в Беларуси начинают действовать новые правила о порядке государственной регистрации и учета автомобилей и других транспортных средств. Постановление правительства опубликовано на Национальном Интернет-портале. С некоторыми нововведениями подробнее ознакомился МЛЫН.BY.

Как отметили в Совмине, документ направлен на упрощение госрегистрации и снятия с учета транспортных средств на основании заявлений граждан и юрлиц, экономии времени. Среди главных преимуществ стоит выделить следующие:

Теперь не нужно будет снимать с учета авто в регистрационном отделе исключительно по месту жительства продавца. Это можно сделать в любом Межрайонном регистрационном экзаменационном отделе. До этого, чтобы снять машину с учета, автовладельцу необходимо было прийти в МРЭО по месту регистрации. Однако последнее не всегда совпадало с местом работы или пребывания собственника. Не нужно также предоставлять для осмотра новые (не бывшие в эксплуатации) машины, год выпуска которых совпадает с текущим или предыдущим годом и которые проданы юрлицами. У продавцов (лизингодателей) появилась возможность пройти госрегистрацию транспортного средства перед передачей его покупателю (лизингополучателю). До этого момента процедуру должен был выполнять последний, хотя при лизинге владельцем авто является компания, предоставляющая услугу. Кроме того, по данным МВД, после введения в действие системы электронных паспортов транспортных средств (планируется, что это произойдет с 1 ноября 2019 года), для регистрации ранее не бывшего в эксплуатации транспортного средства, реализованного юридическим лицом в Беларуси, предоставление его для осмотра в ГАИ не потребуется. Если же необходимо заменить регистрационные знаки из-за их утраты или хищения, то предоставлять транспортные средства на осмотр по месту их «прописки» больше не нужно. Выдача новых будет происходить по акту обследования автомобиля. В случаях, когда идентификационный номер совпадает с реквизитами другого транспортного средства, находящегося в розыске, подтверждено отсутствие его принадлежности к разыскиваемому, а также подлинность, регистрационные действия будут осуществляться в общем порядке, без ограничений, с внесением соответствующей записи в документы. Проведение осмотра также не требуется в случае:

-снятия с учета транспортного средства для его утилизации;

-снятия с учета похищенного и необнаруженного автомобиля;

-снятия с учета транспортного средства, изъятого и обращенного в доход иностранного государства и других.

7. В случае, если на автомобиле имеются правоустанавливающие документы на нескольких собственников, он регистрируется на кого-то одного по их согласию, которое удостоверяется подписями в заявлении и соответствующей записью. При этом в графу «Особые отметки» вносятся сведения о других владельцах (фамилия, инициалы, идентификационный номер владельца документа, удостоверяющего личность (при его наличии), наименование юридического лица и регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доля в праве собственности).

8. Можно теперь зарегистрировать транспортное средство и временно. Это касается автомобилей, которые поставили на учет на территории иностранного государства, которые принадлежат жителям других стран или лицу без гражданства, временно проживающему в Беларуси. Но это в том случае, если машина ввезена временно, — на срок более трех месяцев. При этом регистрационные знаки государства, в котором она ранее была «прописана», остаются у собственника, об этом делается соответствующая отметка в заявлении и в автоматизированной информационной системе учета. Свидетельство о регистрации, выданное иностранным государством, изымается и хранится в профильном подразделении.

9. Перед реализацией в гражданский оборот транспортных средств, имеющих специальную цветографическую окраску, световую и звуковую сигнализацию, а также предназначенных для перевозки ценностей и инкассации, снятие с учета будет происходить только после демонтажа соответствующего оборудования и устранения расцветки.

10. В случаях, если физическое лицо уезжает на постоянное проживание за пределы Беларуси, отчуждения транспортного средства, его получения, состоящего на учете за прежним собственником, в порядке наследования и ликвидации юрлица, снять машину с учета обязан новый владелец в любом профильном подразделении.

11. Снятие с учета автомобилей, которые находятся в международном розыске, не производится.

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