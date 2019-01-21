С 21 января в Беларуси начинают действовать новые правила о порядке государственной регистрации и учета автомобилей и других транспортных средств. Постановление правительства опубликовано на Национальном Интернет-портале. С некоторыми нововведениями подробнее ознакомился МЛЫН.BY.
Как отметили в Совмине, документ направлен на упрощение госрегистрации и снятия с учета транспортных средств на основании заявлений граждан и юрлиц, экономии времени. Среди главных преимуществ стоит выделить следующие:
- Теперь не нужно будет снимать с учета авто в регистрационном отделе исключительно по месту жительства продавца. Это можно сделать в любом Межрайонном регистрационном экзаменационном отделе. До этого, чтобы снять машину с учета, автовладельцу необходимо было прийти в МРЭО по месту регистрации. Однако последнее не всегда совпадало с местом работы или пребывания собственника.
- Не нужно также предоставлять для осмотра новые (не бывшие в эксплуатации) машины, год выпуска которых совпадает с текущим или предыдущим годом и которые проданы юрлицами.
- У продавцов (лизингодателей) появилась возможность пройти госрегистрацию транспортного средства перед передачей его покупателю (лизингополучателю). До этого момента процедуру должен был выполнять последний, хотя при лизинге владельцем авто является компания, предоставляющая услугу.
- Кроме того, по данным МВД, после введения в действие системы электронных паспортов транспортных средств (планируется, что это произойдет с 1 ноября 2019 года), для регистрации ранее не бывшего в эксплуатации транспортного средства, реализованного юридическим лицом в Беларуси, предоставление его для осмотра в ГАИ не потребуется.
- Если же необходимо заменить регистрационные знаки из-за их утраты или хищения, то предоставлять транспортные средства на осмотр по месту их «прописки» больше не нужно. Выдача новых будет происходить по акту обследования автомобиля. В случаях, когда идентификационный номер совпадает с реквизитами другого транспортного средства, находящегося в розыске, подтверждено отсутствие его принадлежности к разыскиваемому, а также подлинность, регистрационные действия будут осуществляться в общем порядке, без ограничений, с внесением соответствующей записи в документы.
- Проведение осмотра также не требуется в случае:
-снятия с учета транспортного средства для его утилизации;
-снятия с учета похищенного и необнаруженного автомобиля;
-снятия с учета транспортного средства, изъятого и обращенного в доход иностранного государства и других.
7. В случае, если на автомобиле имеются правоустанавливающие документы на нескольких собственников, он регистрируется на кого-то одного по их согласию, которое удостоверяется подписями в заявлении и соответствующей записью. При этом в графу «Особые отметки» вносятся сведения о других владельцах (фамилия, инициалы, идентификационный номер владельца документа, удостоверяющего личность (при его наличии), наименование юридического лица и регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доля в праве собственности).
8. Можно теперь зарегистрировать транспортное средство и временно. Это касается автомобилей, которые поставили на учет на территории иностранного государства, которые принадлежат жителям других стран или лицу без гражданства, временно проживающему в Беларуси. Но это в том случае, если машина ввезена временно, — на срок более трех месяцев. При этом регистрационные знаки государства, в котором она ранее была «прописана», остаются у собственника, об этом делается соответствующая отметка в заявлении и в автоматизированной информационной системе учета. Свидетельство о регистрации, выданное иностранным государством, изымается и хранится в профильном подразделении.
9. Перед реализацией в гражданский оборот транспортных средств, имеющих специальную цветографическую окраску, световую и звуковую сигнализацию, а также предназначенных для перевозки ценностей и инкассации, снятие с учета будет происходить только после демонтажа соответствующего оборудования и устранения расцветки.
10. В случаях, если физическое лицо уезжает на постоянное проживание за пределы Беларуси, отчуждения транспортного средства, его получения, состоящего на учете за прежним собственником, в порядке наследования и ликвидации юрлица, снять машину с учета обязан новый владелец в любом профильном подразделении.
11. Снятие с учета автомобилей, которые находятся в международном розыске, не производится.
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