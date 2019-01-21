По данным Министерства здравоохранения, случаи немедицинского потребления содержащих психотропы лекарств участились.

Министерство здравоохранения Беларуси обязало производителей «Корвалола», «Валокордина» и других аналогичных препаратов в течение двух лет перейти на выпуск лекарств без фенобарбитала, соответствующая информация содержится в официальном ответе ведомства на запрос Sputnik.

Популярность ряда успокоительных препаратов – в том числе «Корвалола» и «Валокордина» – порой вызывает обеспокоенность среди специалистов. Дело в том, что в этих лекарствах содержится психотроп фенобарбитал, запрещенный в ряде стран мира.

Можно, если осторожно

«В терапевтических дозах комбинированные лекарственные средства, содержащие фенобарбитал, такие как «Корвалол», «Валокордин», «Валордин» и другие, дозируются каплями и не вызывают побочных эффектов, в том числе лекарственной зависимости. Именно поэтому комбинированные лекарственные средства, содержащие фенобарбитал в количестве менее 2% в одной индивидуальной упаковке для недозированных лекарственных форм, включены в перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача», – говорится в ответе Минздрава, подписанном замминистра Вячеславом Шило.

Эти лекарственные средства, добавили в Минздраве, широко используются «населением нашей страны еще со времен Советского Союза в качестве легкого седативного и спазмолитиечского средства и в первую очередь – лицами пожилого возраста».

«Синдром зависимости может возникать при бесконтрольном применении многих лекарственных средств, если их использовать в дозах, значительно превосходящих терапевтические. Соблюдение рекомендаций по применению данных лекарственных средств не приводит к поступлению в организм фенобарбитала в дозах, превышающих седативные», – добавили в ведомстве.

От психотропа откажутся

«Вместе с тем, принимая во внимание участившиеся случаи немедицинского потребления лекарственных средств, содержащих фенобарбитал, Министерство здравоохранения обязало производителей зарегистрированных лекарственных средств, содержащих фенобарбитал, в течение следующих двух лет перейти на производство данных препаратов без фенобарбитала», – добавили в Минздраве.

Содержащие фенобарбитал лекарства, в том числе «Корвалол» и «Валокордин» к ввозу в некоторые страны и вовсе запрещены. Например, нельзя ввозить эти препараты в ОАЭ, США, а также соседние Литву и Латвию. Интересно, что эти же лекарства могут приравнять к алкоголю и наркотикам и в России – соответствующие изменения предлагала ранее ГИБДД.

Стоит отметить, что фенобарбитал входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Впрочем, его оборот в мире предпочитают ограничивать. В перечне наркотических и психотропных веществ, подлежащих контролю в Беларуси, фенобарбитал содержится в графе «опасные психотропные вещества, разрешенные к контролируемому обороту».