Медики раскрыли невероятные свойства хурмы. Специалисты рекомендуют употреблять эту ягоду при отсутствии противопоказаний. Хурма богата на витамины А, бета-каротин, Е и другие антиоксиданты, пишет «Здоровье и Красота».

Именно поэтому оранжевые плоды считаются «природным лекарством», помогающим организму бороться с воспалениями и противостоять раку. В частности, эксперты отметили, что насыщенная витаминами и минералами (витаминами группы В, С, калий, железо, йод) хурма эффективно укрепляет иммунитет.

Употребление хурмы активирует и повышает защитные функции организма в его борьбе с инфекциями и вирусами. Кроме того плоды ягоды приносят пользу пищеварению: мякоть и кожица хурмы содержат много пищевых волокон, пектинов и клетчатки. Данное свойство превращает хурму не только в рекомендуемый для улучшения пищеварения, но и в диетический продукт.