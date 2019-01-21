Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым активизировать контакты с Тунисом. На этом он акцентировал внимание, общаясь сегодня с послами зарубежных государств после церемонии вручения верительных грамот, передает БЕЛТА.

Глава государства в беседе с послом Туниса Мохаммедом Али Шихи подчеркнул, что государство расположено географически не настолько далеко от Беларуси, а двусторонние контакты развиваются пока слабо. «Мы никак не можем наладить сотрудничество с этой страной. Это наше упущение, которое мы должны преодолеть», — убежден президент.

С данной страной Александр Лукашенко считает необходимым активизировать контакты на всех уровнях. «Это поможет проработать новые направления взаимодействия и вывести отношения между нашими странами на качественно новый уровень», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко сегодня принял верительные грамоты послов 10 зарубежных стран. Церемония состоялась во Дворце Независимости.