Сотрудники минской милиции 19 января в коттедже на ул. Геологической задержали 37 человек, среди которых находились несовершеннолетние. У милиции имелась оперативная информация о том, что молодые люди намеревались употребить психотропы, передает guvd.gov.by.

«У двух несовершеннолетних были обнаружены и изъяты наркотики. У одного — 5 г марихуаны и 0,6 г MDMA. У второго при себе имелось около 0,4 г марихуаны», — рассказали в Минском ГУВД.

Поводом для встречи молодежи стали прошедшие праздники. Парни и девушки — учащиеся различных учебных заведений Минска. Раньше они не привлекались к административной и уголовной ответственности. Сейчас оперативные сотрудники устанавливают канал поставки наркотиков, — проинформировали в ГУВД. — В отношении двух парней возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 328 УК.