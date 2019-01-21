Рейтинговое агентство Fitch Ratings 18 января подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B», прогноз «стабильный», сказано в сообщении Минфина Беларуси.

Агентство также подтвердило рейтинг еврооблигаций Беларуси на уровне «B». «Агентство отметило безупречную платежную дисциплину суверена, а также укрепление макроэкономической стабильности в стране, значительный вклад в которое внес сбалансированный характер макроэкономической политики», — отмечают в Минфине.

Как сообщалось, в январе 2018 года Fitch повысил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня «B» с «B-» с прогнозом «стабильный».