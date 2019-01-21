Годы и невзгоды делают свое дело с каждым, даже с таким выдающимся человеком, как митрополит Филарет. На Крещение Господне прихожане ждали его, почетного экзарха, в домовом храме Минского епархиального управления. Волновались. Переспрашивали друг у друга: «Придет?» К сожалению, он уже не так силен физически…

Филарет появился примерно в половине одиннадцатого утра. Но еще минут за десять было ясно, что кто-то важный находится внизу и вот-вот поднимется на лифте. Хотя люди, собравшиеся на богослужение в домовой храм, скромны и предупредительны, как, наверное, нигде на земле (место обязывает!), охрана всегда остается охраной: буквально легким движением руки она смахнула толпу, освободив широкий проход к двери. Конечно, никто не возроптал. Стояли, обратив взоры в конец коридора. Филарет шел, опираясь с двух сторон на руки молодых алтарников…

Полный текст корреспонденции Елены Молочко читайте в газете «Народная Воля» за 22 января