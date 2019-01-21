Министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Беларусь и Австрия находятся в той части мира, где появляются события-«черные лебеди». Это редкие трудно прогнозируемые события со значительными последствиями.

Отвечая на вопрос о том, почему между Австрией и Беларусью сложились доверительные отношения, чиновница отметила похожесть 2-х стран.

Кнайсль: «Я думаю, что мы находимся в похожей географической ситуации. Наши страны средние по площади. Нам надо было уметь вставать на ноги, быть в себе уверенными, показывать качество работы и самостоятельность».