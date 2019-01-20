В прошлом году Валерии исполнилось 50 лет. Многие месяцы певица провела в юбилейном туре, который закончится в последний день зимы в Италии. Звезда российской эстрады даст единственный концерт в Милане.

Певица рассказала «Собеседнику», что именно с Италии началась ее семейная жизнь с Иосифом Пригожиным, а также призналась в своих страхах, которые ей пришлось в жизни преодолевать.

– Валерия, в своем шоу «К солнцу» вы спускаетесь с большой высоты в огненном шаре. Не боитесь?

– Ужасно боюсь! Но пришлось смириться ради эффекта, производимого на зрителя. Режиссер Андрей Сычев знал, что я боюсь высоты. Мы обсуждали, как я буду подниматься наверх, искали компромиссный вариант. На репетиции в павильоне мы начали пробовать, и в итоге меня подняли под самую крышу. Но потом оказалось, что в Крокус Сити Холле еще выше! Но куда было деваться?! Старалась фокусироваться на точке перед собой, не смотреть вниз.

– Так у вас акрофобия – навязчивый страх высоты…

– Не думаю, что у меня фобия, просто мы же с вами не птицы, не летаем и по крышам каждый день не ходим. Если бы я часто забиралась на верхотуру, может быть, перестала бы бояться. Хотя я спокойно летаю на самолетах, однажды поднималась на воздушном шаре, нормально переношу подъемы на лифтах в небоскребах, но это другое, в таком контексте высота меня не пугает. Я люблю ходить в горы по узким тропам, не боюсь ездить по серпантину. Но когда ты находишься внутри странной конструкции и при этом должна петь, возникают не очень приятные ощущения. Бороться со страхом я пытаюсь, преодолевая его. Недавно мы прыгали с парапланом с высоты 1700 метров. Это было очень сильное испытание нервной системы на прочность. Впечатлений масса, адреналин зашкаливал.

– Но риск оправдался. В декабре 2018 года вашему юбилейному шоу была присвоена музыкальная премия «Виктория»…

– И это заслуженно. Спасибо Андрею Сычеву! До него нам пришлось сменить несколько режиссеров. С Андреем отработали множество вариантов эскизов. Выбрали тему космоса, бесконечности, времени, любви. Хотелось сделать шоу стильным и технологичным, но без безумных декораций, всяких выезжающих элементов. Все это уже уходит в прошлое.

– В прошлом году не стало вашего педагога Иосифа Кобзона. Он успел побывать на вашем концерте?

– Да, Иосиф Давыдович присутствовал на моем юбилейном шоу в апреле. Я поприветствовала его со сцены, он подарил мне шикарный букет. Несмотря на плохое самочувствие, он послушал весь концерт, мы обменялись впечатлениями. Иосиф Давыдович сыграл огромную роль в моей жизни, его присутствие в зале меня всегда вдохновляло, помогало собраться с силами. Я воспринимала его как своего учителя до последнего дня. В декабре мы закольцевали мой юбилейный год акустическим концертом в Московском международном доме музыки. Там я исполнила песни из альбома «Анна», которые не пела 16 лет. Это был первый концерт, который не видел Кобзон…

– Ваши песни часто звучат в кино, по вашей книге в 2010 году сняли сериал «Была любовь». Есть ли планы в области кинематографа?

– Актерская судьба у меня не сложилась. Были предложения, но все они не очень мне подходили. Я не люблю музыкальные фильмы. Это не мой жанр. Моя дочка Анна стала профессиональной актрисой, и пусть все мои несыгранные роли достанутся ей. Зато мои саундтреки звучат во многих фильмах, сериалах и даже мульт­фильмах. Недавно записала саундтреки для двух картин – детективной «Скорпион» и фантастической «Пришелец».

– Анна не только актриса, но и певица. Вы ей помогаете в творчестве?

– Аня занимается музыкой самостоятельно под сценическим именем Shena. Год назад она от нас отделилась и пробует двигаться сама. Записала авторский альбом на свои стихи и музыку, выпустила несколько клипов, которые можно посмотреть на ю-тубе. Если у Ани будут свободные даты в феврале, она приедет в Милан и мы споем дуэтом.

– Вы часто бываете в Италии?

– Выступаю редко, а вот отдыхаю часто. Последние 13 лет мы проводим лето на нашей летней даче на Женевском озере. Довольно часто мы из нашей Швейцарии сбегаем в Италию, едем в Милан или на озеро Комо. Наше любимое место – вилла Д’Эсте в Черноббио. На ней мы провели часть нашего медового месяца в июне 2004 года. Нет на земле места более романтичного. Один наш друг, бизнесмен Саша Харас, каждый год только на этой вилле отмечает свой день рождения.

– На Неделю моды в Милан выбираетесь?

– Не езжу на Недели моды ни в Милан, ни в Париж. Я слишком занята, чтобы просто сидеть в качестве зрителя в зале. Но мимо меня ничего из тенденций и новинок не проходит. Гораздо охотнее я посещаю музеи в Риме и Флоренции, впитываю то прекрасное, что было создано за столетия. Иногда устраиваем себе агротуры в Пьемонте, останавливаемся в небольших сельских отелях среди виноградников. Сами мы вино не употребляем, но для коллекции бере­м.

– А вы исполняете что-либо на итальянском языке?

– Итальянским не владею. Но даже если бы и знала его так же свободно, как английский, то пела бы все равно только на родном языке. Когда я выступала в Лондоне на сцене Альберт-холла, то принципиально не включала песни на английском.

– Валерия, что обычно вы берете с собой на гастроли?

– Весы. Отслеживаю свой вес каждый день. Если вижу, что немного переела, делаю разгрузочный день. За одежду я не беспокоюсь – чемоданы собирает костюмер.

– Что у Валерии в райдере?

– Мой перечень условий не отличается ничем особенным: вода, фрукты, овощи, минимальный набор, чтобы перекусить, если не захочется обедать.