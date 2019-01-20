Руководство Беларуси убеждено в том, что Москва и Минск урегулируют разногласия в нефтегазовой сфере.

Об этом заявил ТАСС белорусский посол в РФ Владимир Семашко.

«К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение, — сказал он. — Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования. Президент (Александр Лукашенко) во время последнего визита в РФ сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось, и в следующий раз мы решим эти проблемы. У президента есть абсолютная убежденность в этом».

«Я не думаю, что есть ухудшение в отношениях, отдельные российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран», — отметил Владимир Семашко, отвечая на вопрос, есть ли какие-то основания у появившихся в СМИ спекуляций об ухудшении отношений Москвы и Минска в последние месяцы.

РФ и Беларусь ведут переговоры по вопросу о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ.