В ночь с воскресенья на понедельник, точнее, уже под утро 21 января, вся Европа, а также жители Африки и Америки смогут наблюдать удивительный феномен: лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет.

Подобные явления уникальны, хотя предыдущее полное затмение с «кровавой» Луной было в прошлом году. Но если вы пропустите его 21 января, то в следующий раз такая возможность представится только в 2037 году. Исключительность нынешнего затмения еще и в том, что Луна будет огромной. Дело в том, что она подойдет 21 января, в первый день полнолуния, особенно близко к Земле (астрономы называют это Суперлунием). Жители России и Украины смогут наблюдать лишь частные фазы затмения, а не полное, как в Западной и Северной Европе, но и это — впечатляющее зрелище.

Почему Луна красная

Затмения, как лунное, так и солнечное, происходят тогда, когда Солнце, Земля, которая вращается вокруг него, и Луна, которая вращается вокруг Земли, выстраиваются в одну линию. Если наша планета оказывается в этом случае между Солнцем и Луной, то отбрасывает тень на свой спутник. Тогда мы и можем наблюдать частичное или полное лунное затмение. Лучи синей части спектра больше рассеиваются в атмосфере, чем красной, так как у синего более короткая длина волны. Поэтому Луна и окрашивается в кроваво-красный цвет, — как, кстати говоря, восход и закат.

Полное лунное затмение в перигее — не единственный удивительный небесный феномен, который можно будет увидеть в наступившем году. 2 июля ожидается полное солнечное затмение. Правда, видно оно будет только в Южной Америке и на островах Тихого океана. В ночь с 16 на 17 июля произойдет частное лунное затмение, которое достигнет своей максимальной фазы примерно в 0 часов 30 минут по московскому времени. Его увидят во всей Европе, но жители Восточной Сибири, Чукотки и Камчатки — к сожалению, нет.

Зато 26 декабря так называемое кольцеобразное солнечное затмение можно будет наблюдать только в Юго-Восточной Сибири, прежде всего в Приморье и Забайкалье. Луна, которая окажется в этот день на одной линии с Землей и Солнцем и между ними, будет закрывать часть светила, образуя светящееся кольцо солнечного сияния вокруг темного круга. Выглядит потрясающе!

Падают звезды — загадывайте желание

До этого, 11 ноября, еще одно фантастическое зрелище — астрономический транзит Меркурия. Самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета нашей системы будет двигаться в этот день точно между Землей и Солнцем, так что со второй половины дня и до самого захода Солнца можно будет увидеть черную точку, которая перемещается по солнечному диску. Но ни в коем случае не пытайтесь увидеть это невооруженным глазом или даже в обычных темных очках. Это опасно! В таких случаях нужны специальные очки.