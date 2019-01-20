В США, где уже 29-й день длится остановка работы правительства, Республиканская и Демократическая партия так и не пришли к компромиссу.

Президент Дональд Трамп обратился к нации и представил компромиссные предложения по проблеме обеспечения финансирования стены на границе между США и Мексикой. Тем не менее это не помогло остановить «шатдаун».

Трамп сказал, что готов не высылать из страны 700 тыс. так называемых мечтателей — выходцев из семей нелегалов, попавших в Америку еще в детстве. Он решил продлить на три года соответствующую программу, передает Росбалт со ссылкой на BBC News.

Во-вторых, глава Белого дома заявил о готовности продлить, также на три года, статус 300 тыс. человек, прибывших в страну по программе временной защиты от депортации.

Взамен он потребовал, чтобы члены Конгресса выделили $5,7 млрд на возведение стены.

Лидеры демократов назвали эти предложения «неприемлемыми».