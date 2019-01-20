Белорусский фристайлист Антон Кушнир стал восьмым на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который проходил в американском Лейк-Плэсиде, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Антон выполнил приземление с ошибками, из-за чего получил не слишком высокие баллы (84,61). Выиграл этап стал россиянин Максим Буров (129,86), вторую строчку занял китайский спортсмен Синьди Вон (121, 27), на третьей позиции российский фристайлист Станислав Никитин (116,29).

Другие представители белорусской команды по лыжной акробатике заняли 10 (Павел Дик, 82,21), 11 (Максим Густик, 79,74) и 12 (Дмитрий Мазуркевич, 78, 90) места.

В женских соревнованиях в тройке победителей китайские спортсменки. У белорусской фристайлистки Александры Романовской 15-ая позиция (69,74).